Zu den seltensten Huftieren der Welt zählt die Saola - eine Antilopen-Art in den Regenwäldern von Laos und Vietnam.

Die Tiere haben dunkelbraunes Fell mit weißen Flecken im Gesicht und über den Hufen. Ihre Hörner sind lang, schlank und fast gerade nach hinten gerichtet. Erst 1993 wurde die Saola wissenschaftlich beschrieben und seitdem wurde nur eine Handvoll lebender Tiere gesichtet, fotografiert oder gefangen. Dadurch ist sehr wenig über diese Antilopen-Art bekannt.

Wie der britische Guardian berichtet, werden in den Regenwäldern immer mehr Schlingfallen ausgelegt, in die große Säugetiere und auch manche Vögel geraten. Dadurch ist auch die seltene Saola-Antilope stärker gefährdet. Schätzungen aus dem Jahr 2001 gingen noch von mehreren hundert Saolas in Laos und Vietnam aus. Jetzt gibt es vermutlich nur noch weniger als Hundert davon. Deshalb versuchen Forschende schon seit 2006, Saolas zu fangen, um sie vor dem Aussterben zu retten - aber bisher ohne Erfolg. Deshalb werden die Tiere auch als "Einhorn Asiens" bezeichnet.