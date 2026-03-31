Der Pazifikstaat Vanuatu ist ein Südsee-Paradies - wenig überraschend, dass Kreuzfahrtunternehmen da investieren wollen.

Doch jetzt wehrt sich die indigene Community auf der Insel Lelepa gegen ein Projekt für einen großen Beach Club mit Platz für 5.000 Kreuzfahrtpassagiere - zehn Mal so viele wie die einheimische Bevölkerung. Wie die Zeitung The Guardian berichtet, haben die Menschen Zweifel an der bisherigen Umweltprüfung des Kreuzfahrtbranchenriesen Royal Caribbean. Sie befürchten Schäden fürs empfindliche Ökosystem und an einer Weltkulturerbe-Stätte mit Höhlenkunst. Ein lokaler Anführer fordert mehr Absprachen mit den Indigenen. Er sagt, generell hätten sie nichts gegen das Projekt.

Das Kreuzfahrtunternehmen sagte dem Guardian, man werde die Bedenken bei der endgültigen Umweltprüfung berücksichtigen. Lelepa ist für die Pazifik-Touren des Unternehmens schon länger ein wichtiger Stopp. Royal Caribbean hat die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt.