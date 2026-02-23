Ist das ein echtes Gesicht, oder wurde es von Künstlicher Intelligenz erstellt?

Das zu erkennen, ist oft schwer - und sogar Fachleute auf dem Gebiet liegen oft falsch. Im British Journal of Psychology ist eine Studie zu Super Recognizern erschienen: Das sind Leute, die eine besondere Begabung haben, Gesichter wiederzuerkennen. Bei der Polizei werden sie eingesetzt, um mutmaßliche Täter zu identifizieren.

Bei der Frage, ob Gesichter echt oder KI-generiert sind, lag die Kontrollgruppe - also normale Leute - in etwa 50 der Fälle richtig. Die Super Recognizer waren nur leicht besser: Ihre Trefferquote betrug im Schnitt 57 Prozent.

Was KI-Gesichter oft verraten hat, war laut den Befragten ein Faktor: Sie waren zu durchschnittlich - quasi: zu schön, um wahr zu sein.



