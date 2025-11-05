Ein Supermond steht an - eine Konstellation, in der der Mond von der Erde aus gesehen besonders groß erscheint. Das liegt daran, dass er näher herankommt als sonst - auf rund 356.000 Kilometer. Normalerweise ist der Abstand mehr als 400.000 Kilometer groß. Am nächsten dran ist der Mond von Deutschland aus gesehen dann heute Abend nach 23 Uhr. Ob man ihn wirklich sehen kann, hängt dann natürlich noch vom Wetter ab: Vor allem im Norden Deutschlands werden heute Nacht Wolken erwartet.

Dass der Mond mal weiter, mal näher an der Erde vorbeizieht, liegt daran, dass seine Umlaufbahn eine Ellipse ist.

Der Größenunterschied ist aber mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Der Supermond ist 14 Prozent größer als der kleinstmögliche Mond. Fachleute sagen, das ist ein Unterschied wie zwischen einer Ein-Euro- und einer Zwei-Euro-Münze. Was aber auffallen kann, ist, dass der Mond durch die größere Fläche deutlich heller ist als sonst.