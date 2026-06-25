Geländelimousine, Muttipanzer oder auch Hochhaus auf Rädern: Autos in Europa sind seit dem Jahr 2000 im Schnitt jährlich einen halben Zentimter höher und breiter geworden und sogar mehr als einen Zentimeter länger.

Das zeigt eine Analyse der Organisation Transport & Environment. Darin sind zwei Szenarios berechnet: Einmal, wenn das aktuelle Auto-Wachstum so weitergeht bis 2040 und einmal, wenn sich der Trend umkehrt.

Falls sich der aktuelle Immer-Größer-Trend fortsetzt, dann würden in der EU und in Großbritannien jedes Jahr 40 Prozent mehr zu Fuß gehende Kinder im Straßenverkehr sterben im Vergleich zum Wieder-Kleiner-Szenario. Und zwar, weil Autofahrer und -fahrerinnen die kleineren Kinder vor ihren großen Autos schlicht übersehen - ähnlich wie beim toten Winkel eines LKWs.

Außerdem würden Städte beim Immer-Größer-Trend um die zehn Prozent der Parkplätze verloren. Für Berlin würde das heißen: rund 100.000 weniger Parkplätze bis 2040.