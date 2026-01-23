Ein Mittagsschlaf kann schon mal ganz erholsam sein. Und offenbar profitiert davon auch unser Hirn. Es ist danach fitter und aufnahmefähiger.

Bis jetzt war man davon ausgegangen, dass das Gehirn nur beim langen Nachtschlaf damit loslegt, Eindrücke vom Tag zu verarbeiten, zu sortieren und zu speichern, und sich dann auf den nächsten Tag vorbereitet.

Aber Forschende aus der Schweiz und Deutschland schreiben jetzt im Fachblatt Neuro-Image, dass eine kleine Untersuchung das auch für den Mittagsschlaf nachgewiesen hat. Nach 45 Minuten Schlaf hatten sich die Synapsen im Hirn von einigen Versuchsteilnehmenden sozusagen wieder zurückgesetzt. Das Gehirn war wieder fitter und aufnahmefähiger. Die Forschenden sagen, dass ein kurzer Mittagsschlaf uns gerade in Lernphasen helfen kann, leistungsfähig zu bleiben.