Das glauben zumindest Archäologen von der Johns Hopkins Universität. Sie haben in Syrien in den Überresten eines alten Friedhofs Tonstücke gefunden, die aus der Zeit um 2400 vor Christus stammen. Die bisher ältesten bekannten Stücke mit Schrift drauf sind rund 500 Jahre jünger: Keramikscherben und ein Kamm aus Elfenbein, der in Israel gefunden wurde.

Die beschrifteten Tonstücke aus Syrien sind etwa vier Zentimeter groß. Das Team glaubt, dass es Frühformen der alphabetischen Schrift sein könnten. Womöglich waren es Schilder, die den Inhalt von Keramikgefäßen erklärten. Noch sind die Zeichen aber nicht entziffert.

Unsere Buchstaben gehen zurück auf eine Schrift, die zuerst im Nahen Osten entdeckt wurde. Die ersten beiden Buchstaben heißen Aleph und Bet, deshalb sagen wir Alphabet.