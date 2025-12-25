Syrien führt ab dem 1. Januar neue Banknoten ein.

Der Gouverneur der Zentralbank gab bekannt, dass dann mit dem Umtausch alter Banknoten gegen neue begonnen wird. Damit sollen die Banknoten aus der Assad-Ära ersetzt werden, um den Wert der Landeswährung zu stärken.

Die war in den letzten Jahren immer weiter gefallen, wegen des Bürgerkriegs, Sanktionen und der finanziellen Isolation des Landes. Die neue Führung des Landes versucht aktuell, die staatlichen Institutionen wiederaufzubauen und die Wirtschaft wiederzubeleben.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters werden im Vergleich zu alten, stark abgewerteten Währung zwei Nullen gestrichen. Einige Banker befürchteten, dass das die Inflation weiter anheizen und die Kaufkraft der Menschen in Syrien noch weiter schmälern könnte.

Vor gut einem Jahr hatten Rebellen den Langzeit-Herrscher Baschar al-Assad gestürzt. Er floh nach Russland.