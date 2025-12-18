Nikotin ist ein Nervengift und ziemlich schädlich fürs Herz und für die Blutgefäße. Und zwar egal, ob es durch klassische Zigaretten, E-Zigaretten oder Tabakbeutel in den Körper kommt.

Darauf weist der europäische Kardiologenverband in einem Bericht hin, für den Forschende die bestehende Fachliteratur zur Schädlichkeit von Nikotinprodukten analysiert haben.

Demnach haben Nutzende von allen Nikotinprodukten durchweg erhöhten Blutdruck, Gefäßschäden und ein höheres Risiko für Herzerkrankungen, auch ohne die vielen giftigen Verbrennungsprodukte in klassischen Zigaretten. Deshalb müsse man dem Irrglauben ein Ende machen, dass E-Zigaretten oder Tabakbeutel sicherer seien. Außerdem sind diese Tabakprodukte wohl für viele überhaupt erst der Einstieg ins Rauchen. Drei Viertel der jungen Erwachsenen, die dampfen, hätten zum Beispiel zuvor noch nie geraucht.

Die Fachleute warnen vor einer Nikotinsucht-Welle, die durch aggressive Werbung in sozialen Medien und durch Geschmacksrichtungen wie Mango oder Zuckerwatte noch verstärkt werde. Sie fordern ein europaweites Verbot für Werbung und für Aromen.