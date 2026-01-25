Der Freeclimber Alex Honnold ist auf den gut 500 Meter hohen Wolkenkratzer Taipei 101 in Taiwan geklettert - ohne jede Sicherung.

Das Bürogebäude gehört zu den höchsten Gebäuden der Welt und ist das höchste in Taiwan.

Seine rund 90-minütige Solo-Aktion wurde auf Netflix übertragen, mit einer Verzögerung von zehn Sekunden. Daran gab es viel Kritik - Medienfachleute finden es ethisch schwierig, so eine riskante Aktion zu streamen. Honnold sagt, er könne die Kritik verstehen. Aber er sei an die Angst gewöhnt.

Der 40-Jährige gilt als bester Freeclimber der Welt. Er hat sich rund zweieinhalb Monate auf das Event vorbereitet. Laut New York Times soll der US-Amerikaner von Netflix einen mittleren sechsstelligen Dollar-Betrag bekommen haben. Honnold hat die Summe nicht bestätigt, nur gesagt, dass er den Wolkenkratzer auch umsonst besteigen würde.

Bild: picture alliance / ASSOCIATED

PRESS / Chiang Ying-ying