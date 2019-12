In Tansania ist das vermutlich älteste Spitzmaulnashorn der Welt mit rund 57 Jahren gestorben.

Die Verwaltung des Schutzgebietes Ngorongoro teilte mit, dass das Tier eines natürlichen Todes gestorben ist. Den Großteil ihres Lebens verbrachte die Nashorndame Fausta in freier Wildbahn im Norden des ostafrikanischen Landes.

Nashörner in freier Wildbahn haben Fachleuten zufolge normalerweise eine Lebenserwartung von 37 bis 43 Jahren - in Gefangenschaft werden sie demnach bis zu 50 Jahre alt. Fausta hat mit ihren 57 Jahren deutlich mehr geschafft.

Zum ersten Mal entdeckte ein Wissenschaftler das Tier 1965 am Ngorongoro-Krater in Tansania. Damals war das Nashorn etwa drei bis vier Jahre alt. 2016 verbrachte Fausta einige Zeit in einer Schutzanlage, weil sie mehrfach von Hyänen angegriffen und schwer verletzt worden war.