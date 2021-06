Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Florida herausgefunden. Sie hatten die These, dass die Männchen einer Art der Springspinnen nur deshalb markante schwarze Streifen auf dem Körper haben, um Feinde abzuschrecken. Um das zu überprüfen, verdeckten die Forschenden die Streifen der Männchen mit einer Foundation. Dafür bekamen die Weibchen mit Eyeliner schwarze Streifen aufgeschminkt. Dann kam ein Fressfeind der Springspinnen dazu, eine deutlich größere Spinne.

Aber die stürzte sich - wie sonst auch - häufiger auf die Männchen. An den Streifen lag´s also nicht, ist das Fazit der Studie. Zumindest nicht bei diesem Fressfeind. Warum die Männchen dieser Springspinnen-Art schwarze Streifen haben, ist also trotz Make-up-Experiment weiter unklar.