Schon zu Dinozeiten gingen Insekten als Flechte

Um nicht so leicht gefunden und gefressen zu werden, tarnen sich manche Insekten.

Manche sehen so aus wie Blätter, und es gibt auch Insekten, die ihr Aussehen an Flechten angepasst haben. Flechten erinnern an kleine Pflanzen, bestehen aber aus Algen und Pilzen, die zusammen leben. Diese Art der Tarnung nennt sich Mimikri. Chinesische Forschende interessieren sich dafür, wann in der Evolution Insekten damit angefangen haben, sich als Flechte zu tarnen.

Auf ihrer Suche wurden sie in der Inneren Mongolei fündig. Dort haben sie Versteinerungen von zwei Fluginsekten entdeckt, deren Flügel eine Musterung hatten, die vom Aussehen her zu Flechten-Versteinerungen aus der gleichen Zeit passen. Die Funde sind rund 165 Millionen Jahre alt. Das heißt: Mindestens schon zu Zeiten der Dinosaurier hatten Insekten diesen Tarntrick drauf. Ihre Funde beschreiben die Forschenden im Fachmagazin eLife.