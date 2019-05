Smog und Feinstaub - so etwas gibt es am Ort mit der saubersten Luft der Welt nicht. Dort steht eine wissenschaftliche Mess-Station, um die Luftqualität auf der Welt vergleichen zu können.

Cape Grim liegt am Nordwestzipfel der australischen Insel Tasmanien und ist schon dadurch ziemlich abgelegen und unberührt. Wenn der Wind von Südwesten kommt, ist die Luft besonders rein - denn das nächste Festland im Süden ist die Antarktis und im Westen Argentinien, einmal halb um den Erdball rum. Die Luft ist so sauber, dass ein Liefer-LKW aus der nächsten Stadt die Messwerte verfälschen kann. Deswegen werden solche Touren protokolliert. An Tagen mit Nordwind erkennen die Wissenschaftler, welche Fabriken in Melbourne oder Sydney gerade produzieren.

Die Forscher sagen, dass sie sogar an der sauberen Luft von Cape Grim den Anstieg von CO2 durch den Klimawandel nachvollziehen können. Das macht ihnen Sorgen.