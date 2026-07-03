Für viele Swifties sind es besondere Tage.

In New York läuft offenbar inzwischen die Hochzeitsfeier ihrer Ikone: Taylor Swift heiratet den Football-Profi Travis Kelce. Und viele Fans würden am liebsten alles darüber wissen: Was trägt sie? Was gibt es zu essen? Wer ist eingeladen?

Warum geht Menschen diese Hochzeit so nah? Das Wissenschaftsportal Sciencealert hat darüber mit mehreren US-Medienpsychologen gesprochen. Sie sagen: Das hat nichts mit einer Obsession zu tun. Wir können auf Medienfiguren ähnlich emotional reagieren wie auf Leute, die wir wirklich kennen. Für unser Gehirn macht das nämlich keinen großen Unterschied, ob wir die Person in der Realität sehen oder auf dem Bildschirm.

Die Psychologie spricht dann von einer parasozialen Beziehungen, die wir zu einer prominenten Person haben. Die Beziehung ist zwar einseitig, kann aber positive Effekte haben und uns Gefühle von Identität und Hoffnung vermitteln.