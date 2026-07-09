Letztes Wochenende haben Taylor Swift und Travis Kelce geheiratet - in New York, rund um den Madison Square Garden. Dabei ist auch einiges an Müll angefallen.

Der New Yorker Künstler Justin Gignac hat einiges davon eingesammelt - und zu Geld gemacht. Im Netz hat er 50 Sachen verkauft und damit rund 1250 Dollar eingenommen. Das heißt: Fans haben umgerechnet knapp 22 Dollar für Dinge wie Zigarettenstummel, Trinkhalme, Lutscher-Reste, Besteckteile oder auch polizeiliche Absperrbänder bezahlt. Gignac sagte, dass vor allem Swifties zugeschlagen haben, die einfach nur ein Stück der Hochzeit besitzen wollten - auch wenn es nur einen indirekten Bezug hatte.

Der Künstler sagt, dass er kulturelle Momente in New York festhalten will - und dies schien ein bedeutender zu sein. Der Müll, den er in kleinen, durchsichtigen Plastikwürfeln arrangiert, sei eine kleine Zeitkapsel des Augenblicks.

Gignac sammelt schon seit 25 Jahren Müll in New York ein und verarbeitet ihn auf diese Weise zu Kunst.