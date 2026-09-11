Künstliche Intelligenz boomt - und dieser Boom wird immer öfter mit versteckten Schulden finanziert.

Das hat der Versicherungskonzern Allianz Trade ausgerechnet. Demnach ist die langfristige Verschuldung der acht ⁠führenden US-amerikanischen Tech-Konzerne innerhalb eines Jahres um 86 Prozent angestiegen. Gleichzeitig sind deren Kosten, zum Beispiel für Rechenzentren, Strom, und KI-Infrastruktur von knapp 600 Milliarden auf rund 2,6 Billionen Dollar angestiegen.

Konsequenz ist unter anderem, dass sich die Kreditwürdigkeit der Konzerne verschlechtert. Die Autorinnen und Autoren sagen, dass die Ergebnisse auch für die deutsche Wirtschaft relevant sind. Denn: Viele Firmen sind auf die Infrastruktur der verschuldeten US-Konzerne angewiesen.