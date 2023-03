Drohnen werden schon für alle möglichen Aufgaben genutzt - was allerdings bisher nicht ging, war der Einsatz im Dunkeln und ohne Satellitenempfang.

Jetzt hat ein Forschungsteam der Uni Hongkong dafür eine Lösung entwickelt: Ergebnis ist eine Drohne, die auch im Stockdunklen und ohne GPS-Ortung selbstständig Gebiete abfliegen kann und sie dabei auch in 3D vermisst. Das funktioniert, indem sich die Drohne beim Flug ständig um die eigene Achse dreht und mit Laserstrahlen alles abscannt. So kann der Flugroboter zum Beispiel auch in dunklen Höhlen eingesetzt werden oder in Wäldern, unterirdischen Gängen und in massiven Gebäuden.

Die Forschenden beschreiben im Fachmagazin Science Robotics, dass ihre Drohne namens "Pulsar" nur einen zentralen Rotor hat und nicht mehrere. Sie steuert ihre Flugrichtung, indem sie Rotor und Propellerblätter neigt. In Tests konnte die Drohne kollisionsfrei in dichtem Wald navigieren und sogar einem geworfenen Ball ausweichen.