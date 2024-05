Wann wurde das erste Foto in Deutschland gemacht?

Bisher galten Münchner Fotos aus dem Jahr 1839 als die ältesten. Doch inzwischen hat eine langjährige Kuratorin am Deutschen Museum dort ein Foto entdeckt, das schon 1837 gemacht wurde - also noch mal zwei Jahre älter ist. Das Foto wurde wohl nicht veröffentlicht, anders als die Fotos von 1839. Aber seine Aufnahme lässt sich monatsgenau datieren - eben auf das Jahr 1837. Das Foto zeigt ein Motiv aus der Stadt München. Normalerweise wird es in einem speziellen Kühldepot aufbewahrt, soll aber nächste Woche zum ersten Mal ausgestellt werden.

Die Kuratorin hat zu ihrem Fund auch ein Buch geschrieben. Mit mehr Infos dazu, dass nicht nur Frankreich und Großbritannien wichtig waren für die Geschichte der frühen Fotografie, sondern auch Deutschland mit München. Bisher gilt 1839 als offizielles Geburtsjahr der Fotografie - weil da ein Franzose und ein Engländer ihre Fotografier-Techniken offiziell vorstellten. Das allererste erhaltene Foto dürfte aber sogar schon aus dem Jahr 1826 stammen.