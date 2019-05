Das ist das Ergebnis einer Studie über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Forschende aus Großbritannien, Österreich und der Schweiz hatten rund 9.000 fiktive Bewerbungen verschickt und ausgewertet, wer zum Vorstellungs-Gespräch eingeladen wurde. Ergebnis: Die bei weitem schlechtesten Aussichten hatten kinderlose, verheirateten Frauen, die sich auf eine Teilzeit-Stelle bewerben - ihre Einladungsquote lang bei knapp 13 Prozent. Besser lief es für sie, wenn es um eine Vollzeit-Stelle ging - dann stieg die Quote auf über 19 Prozent. Damit hatten sie in etwa die gleichen Aussichten wie andere Bewerberinnen - egal ob das Singles waren oder Mütter mit älteren Kindern.

Die Forschenden erkären sich den Unterschied mit der Signalwirkung. Wer sich auf eine Vollzeitstelle bewerbe, zeige, dass die Kinderbetreuung geregelt sei. Wer eine Teilzeit-Stellen haben möchte, signalisiere, dass Arbeit und Familie unter einen Hut gebracht werden sollen. Viele Arbeitgeber befürchten da wohl, dass dieser Wunsch zu Lasten der Arbeit gehen wird.