Das Hemd hat nen Fleck? Ab in die Waschmaschine!

Dann wird's meistens wieder sauber, mit Wasser, Waschmittel, Wärme, Reibung und etwas Zeit. Es geht aber laut einer neuen Studie auch anders: Mit Licht und Luft. Ein Forschungsduo aus Japan schreibt, dass es blaues LED-Licht für die Textilreinigung genutzt hat - speziell gegen gelbe Flecken, wie sie zum Beispiel ein Gemisch aus Schweiß, Talg und Deo auf weißen Shirts hinterlässt. Auch natürliche Farbpigmente aus Orangen, Tomaten und anderem Obst und Gemüse können diese Flecken verursachen.

Laut Studie können sie durch Bestrahlung mit sichtbarem blauen Licht, in Kombination mit Sauerstoff aus der Luft, ausgebleicht werden. Dabei werden die chemischen Bindungen der Farb-Moleküle aufgebrochen.

Die Forscher sagen, dass ihre LED-Methode umweltverträglicher als chemische Bleichmittel sein könnte - und auch schonender zur Wäsche. Sie wollen das aber noch näher untersuchen.