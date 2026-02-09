Alte Besen kehren besser, sagt man - und auch brandneue Geschirrtücher trocknen irgendwie nicht so gut wie die alten.

Eine Textilwissenschaftlerin des Royal Melbourne Institute of Technology sagt: Das ist keine Einbildung. Neue Textilien saugen oft nicht so gut Wasser auf.

Im Wissenschaftsportal The Conversation erklärt sie, warum. Geschirrtücher und andere Textilien werden oft mit Silikon behandelt, damit sie sich im Geschäft weicher anfühlen und faltenfrei sind. Die Silikone sind aber oft wasserabweisend.

Silikone müssen raus

Die Silikone sollte man also erstmal rauswaschen. Meist läuft der Stoff dabei etwas ein. Dadurch wird zwar die Oberfläche kleiner, aber auch dichter.

Außerdem stellen sich beim Waschen Fasern auf und die Oberfläche wird mit jedem Waschgang etwas rauer. Das alles sorgt dafür, dass der Stoff mehr Wasser aufnehmen kann. Die Forscherin sagt, dass das besonders bei Waffelstoffen und Frottee so ist.