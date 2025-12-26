In Thailand ist eine Wildkatze wieder aufgetaucht, die in dem Land 30 Jahren lang als wohl ausgestorben galt.

Die Flachkopfkatze, die in dem südostasiatischen Land zuletzt 1995 gesichtet worden war, tappte in einem Schutzgebiet im Süden Thailands in Kamerafallen. Die thailändische Naturschutzbehörde teilte heute mit, dass dutzende Nachweise der scheuen Wildkatze gelangen. Sie ist nachtaktiv und etwas kleiner als Hauskatzen.

Weltweit gibt es wohl nur noch etwa 2500 dieser Tiere, ausschließlich in Südostasien. Die Flachkopfkatze ist vor allem bedroht, weil ihr Lebensraum zerstört wird, der tropische Regenwald. Außerdem können Haustiere Krankheiten auf die Wildtiere übertragen. Deshalb fordern Tierschutz-Vereine jetzt, dass nach der Wiederentdeckung in Thailand auch Schutzmaßnahmen folgen müssen.