In Thailand ist es seit drei Wochen extrem heiß.

Vor allem in der Hauptstadt Bangkok liegen die Temperaturen teils über 50 Grad. Die Stadtverwaltung hat deshalb mehr als 300 öffentliche Gebäude als sogenannte Cooling Center geöffnet - zum Beispiel Bibliotheken und Schulen. Die sind klimatisiert und Menschen können sich dort aufhalten um sich abzukühlen. Von den Behörden heißt es, dass vor allem Menschen in einkommensschwachen Stadtteilen davon profitieren sollen, die zu Hause keine Klimaanlage haben.

Der April gilt traditionell als heißester Monat in Thailand. Allerdings sind die Temperaturen in den letzten Jahren nochmal deutlich gestiegen. Fachleute machen den Klimawandel verantwortlich.