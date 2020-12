Er lebte vor ungefähr 205 Millionen Jahren, war so groß wie eine Dogge. Forschende aus Großbritannien haben jetzt mehr über ihn

herausgefunden. Sie haben die Fossilien des Sauriers gescannt und neue Bildbearbeitungssoftware eingesetzt. So konnten sie Details am Gehirn und am Innenohr feststellen, die vorher nicht zu sehen waren.

Die Forschenden schreiben, dass der Hirnabdruck darauf schließen lässt, dass der Thecodontosaurus auf zwei Beinen ging und dass er dabei vermutlich sehr schnell und wendig war.

Die Schnelligkeit und das Laufen auf zwei Beinen könnte ein Hinweis dafür sein, dass er nicht nur Pflanzen gefressen hat, sondern auch Tiere - also dass er ein Allesfresser war. Seine späteren Verwandten waren im Gegensatz dazu schwerfälliger, liefen auf vier Beinen und waren reine Pflanzenfresser.