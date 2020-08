Rassismus schadet auch der Umwelt

Was hat Rassismus mit Umweltwissenschaften zu tun?

Einiges, wenn es nach einem US-Wissenschftsteam geht, das darüber im aktuellen Science Magazin schreibt. In ihrer Analyse führt das Team 170 Studien aus den Bereichen Ökologie und Sozialwissenschaften zusammen und stellt einen Zusammenhang her. So gibt es zum Beispiel in bestimmten Vierteln in US-Städten weniger Parks und Bäume und damit auch weniger Tiere und Insekten. Außerdem sind diese Viertel aus einem Mangel an Pflanzen auch im Vergleich wärmer und Schädlinge breiten sich eher aus. Bisher wurde der Unterschied immer auf den Wohlstand zurückgeführt: Je reicher die Menschen, desto grüner das Viertel. Das Team sagt aber: Die Hautfarbe der Bewohnerinnen und Bewohner ist ein viel stärkerer Hinweis darauf, wie ein Viertel gestaltet ist und damit auch die Natur. Damit habe Rassismus nicht nur Auswirkungen auf die Menschen, sondern auch auf die Natur.

Außerdem kritisieren die Forschenden die eigene Zunft. So kommt es etwa vor, dass Stadt und Land verglichen werden - die Stadtbeispiele aber aus Vierteln kommen, in denen vor allem weiße Menschen leben. Was die Ergebnisse solcher Studien verzerre.