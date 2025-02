Die Beobachtungen eines Forschungsteam geben dieser Sorge Recht. Wie der New Scientist berichtet, hat das Team in den letzten Jahren mehrfach ein Meeres-Gebiet im Pazifik untersucht, in dem es 1979 erste Tests zur Machbarkeit von Tiefsee-Bergbau gab. Noch heute - mehr als 40 Jahre später - sind die Folgen davon zu erkennen. Der Meeresboden in dem Gebiet hat sich immer noch nicht erholt - einige Lebewesen wie Einzeller und Seegurken sind zurückgekommen, aber die Artenvielfalt insgesamt ist noch immer niedrig.

Dazu kommt: Bei den ersten Tiefseebergbau-Tests 1979 waren die Geräte noch relativ klein - moderne Geräte sind etwa doppelt so groß, und könnten damit noch größere Schäden anrichten.