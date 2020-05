Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Journal of Experimental Biology. Die Forschenden haben Sensoren an fünf Seeelefantenkühen befestigt, um beobachten zu können, was bei der Jagd passiert. Sobald die riesigen Robben versuchten anzugreifen, wurden sie von den biolumineszierenden Tieren angeblitzt. Die Forschenden werten es deshalb als Verteidigungsstrategie. Und tatsächlich scheint das Aufblitzen die meisten Seeelefanten zu irritieren: Es fiel ihnen dann deutlich schwerer, nach den Fischen zu schnappen.

Eine Seeelefantenkuh schien aber den Dreh raus zu haben, die Fische mit ihren eigenen Waffen zu schlagen: Sie bewegte den Kopf erst nur leicht. Durch die enstehende Wasserwelle wurden ihre Opfer getriggert, einen Lichtblitz abzugeben. Dadurch verrieten sie ihren Standort und gaben der Robbe ein Ziel für ihren Angriff.