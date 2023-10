Säugetiere bleiben eigentlich ihr Leben lang fruchtbar - nur bei manchen Walen wurde bisher nachgewiesen, dass deren Weibchen auch in die Wechseljahre kommen, wie bei uns Menschen.

Jetzt hat ein internationales Forschungsteam rausgefunden, dass auch Schimpansen-Weibchen in freier Natur in die Wechseljahre kommen können. Das heißt, ihre Hormone stellen sich um, sie können keinen Nachwuchs mehr kriegen, aber sie leben danach noch viele Jahre weiter. Das haben die Forschenden bei einer Feldstudie in einem Nationalpark in Uganda festgestellt. Dort haben sie 185 Schimpansen-Weibchen mehr als 20 Jahre lang beobachtet. Außerdem haben sie untersucht, welche Hormone im Urin der Tiere auftraten.



Es zeigte sich, dass die Schimpansen-Weibchen im Durchschnitt 20 Prozent ihrer Erwachsenenjahre nicht mehr fruchtbar waren. Ob das allerdings auch in anderen Schimpansen-Populationen so ist, muss noch untersucht werden. Es könnte sein, dass die Lebensbedingungen in dem Nationalpark einfach ungewöhnlich gut sind.



Die Studie ist im Fachmagazin Science erschienen.