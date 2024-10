Fast nichts zu sich nehmen außer Alkohol - für Orientalische Hornissen ist das kein Problem.

Forschende aus Tel Aviv in Israel schreiben in der Fachzeitschrift PNAS: Die Hornissenart ist das einzige bekannte Tier, das in der Lage ist, Alkohol auf Dauer und in hohen Konzentrationen zu konsumieren, ohne sich zu vergiften oder krank zu werden.

Im Labor beobachtete das Forschungs-Team, dass die Hornissen den Alkohol besonders schnell abbauten. Das liegt wohl daran, dass sie spezielle Hefen im Verdauungstrakt haben. Überraschend fanden die Forschenden auch, dass die Hornissen nicht betrunken wurden. Ihr Verhalten änderte sich nicht, sie wurden nicht aggressiver. Und sie lebten auch nicht kürzer.

Es gibt mehrere Tiere, von denen bekannt ist, dass sie Alkohol konsumieren, zum Beispiel Fruchtfliegen oder auch kleine mausartige Säugetiere in Ostasien, die sich von reifen, alkoholreichen Früchten ernähren. Bei ihnen wirkt sich der Alkohol aber auf den Körper aus.