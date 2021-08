Auch Fledermausbabys müssen - genau wie menschliche Babys - erstmal ihre Sprache lernen. Und am Anfang brabbeln sie, genau wie Menschenbabys.

Das haben Forscherinnen vom Berliner Naturkundemuseum festgestellt, als sie die Stimm-Entwicklung von 20 Fledermausbabys untersucht haben - und zwar in Panama und Costa Rica. Dabei fanden sie viele Gemeinsamkeiten mit menschlichem Baby-Gebrabbel, zum Beispiel gab es Silbenwiederholungen, ähnlich wie "Da-Da-Da". Was noch auffiel: Das Fledermaus-Gebrabbel war ziemlich laut und dauerte bis zu einer Dreiviertelstunde am Stück.

Die Forscherinnen sagen, dass ihre Fledermaus-Studie hilft, den Ursprung der menschlichen Sprache besser zu verstehen. Oft gibt es dafür Untersuchungen mit Vögeln, weil auch die - genau wie wir Menschen - Laute durch Nachahmen lernen. Allerdings ist das Stimmorgan bei Vögeln anatomisch anders aufgebaut. Deshalb seien die Fledermäuse ein weiteres Puzzlestück, um Stimm- und Sprachentwicklung besser zu verstehen.