Hunde machen wahrscheinlich für uns Menschen eine extra Show.

Waren die Hundehalter anwesend und aufmerksam, dann waren die Hunde viel aktiver: Sie rauften, bissen sich, stupsten sich an und jagten sich. War kein Mensch anwesend, waren dieselben Hunde nicht oder kaum aktiv.

Zu diesem Ergebnis kommen zwei US-Forschende, die Haushunde beobachtet haben. Sie haben ein Experiment gemacht mit zehn Hunde-Paaren, die vorher mindestens sechs Monate zusammengelebt hatten. Laut ihren Besitzerinnen und Besitzern spielten die Tiere normalerweise mindestens einmal täglich zusammen. Dann filmten die Forschenden die Hunde in drei Situationen: Wenn ihre Herrchen und Frauchen nicht dabei waren. Wenn die Herrchen da waren, aber die Hunde nicht beachteten. Und wenn die Herrchen da waren und die Tiere mit Aufmerksamkeit überhäuften.

Erklärungen gibt es einige

Es zeigte sich, dass die Hunde mehr und auch intensiver miteinander spielten, wenn ihre Herrchen und Frauchen aufmerksam waren. Warum die Hunde sich so verhalten, können die Forschenden noch nicht sagen. Sie haben aber Vermutungen, woran es liegen könnte:

Möglicherweise ist es auch eine Kombination dieser Dinge und von Hund zu Hund verschieden - je nach Charakter. Die Hauptautorin der Studie sagte, das Experiment werfe mehr Fragen auf, als es Antworten gebe. Sie bleibe aber dran und arbeite schon an Folgeexperimenten, um herauszufinden, was in den Hundeköpfen vor sich gehe.