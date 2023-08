Wenn in West-Australien eine Fläche brennt, dann reagieren Kurzschwanzkängurus darauf, indem sie gezielt umsiedeln.

Das hat ein Forschungsteam der australischen Murdoch University festgestellt. Die Forschenden haben zwei Jahre lang die Bewegungsmuster von 20 Quokkas oder Kurzschwanzkängurus beobachtet. In deren Lebensraum wurden in der Zeit auch absichtlich Feuer gelegt, um natürliche Flächenbrände zu verhindern. Bei dieser Methode werden in Australien immer auch gekennzeichnete Bereiche als Schutz und Deckung für Quokkas und andere Tiere erhalten.

Tiere bleiben in Schutzzonen

Es zeigte sich, dass die Quokkas auf die Feuer ganz gezielt reagierten - und zwar, indem sie monatelang in den Schutzzonen blieben und nicht so bald wie möglich wieder in ihre alte Heimat zurückkehrten. Stattdessen mieden sie die verbrannten Flächen für einen langen Zeitraum. Deshalb sagen die Forschenden, dass Feuerschutzzonen ausreichend groß sein müssen, um Arten zu erhalten.

Die Studie ist im Fachmagazin International Journal of Wildland Fire erschienen.