Quer durch Europa verläuft eine Grenze: Die Krähengrenze.

Das ist eine unsichtbare Grenze, die sich durch mehrere Länder Europas zieht - grob gesagt: in Schottland zwischen den Highlands und Lowlands, zwischen Dänemark und Deutschland, und mitten durch Ostdeutschland, Tschechien, Österreich und durch Norditalien. Und auf der einen Seite dieser Grenze - also in Osteuropa und Nordeuropa - leben die grau-schwarzen Nebelkrähen, und auf der anderen Seite leben die schwarzen Rabenkrähen.

Warum ist das so?