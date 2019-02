Zumindest in unserer Wahrnehmung. Das zeigt ein Experiment, über das Wissenschaftler der Unis Göttingen und Bozen im Fachmagazin Plos One berichten. Sie haben rund 1000 Verbraucherinnen und Verbraucher aus Deutschland Bilder von Schweinen gezeigt, die entweder einen glücklichen oder einen traurigen Gesichtsausdruck hatten. Die Tiere standen einmal in einem Stall mit Stroh auf dem Boden und einmal auf einem Betonboden mit Spalten.

Die Schweine, die auf Stroh standen, machten auf die Befragten einen durchweg positiveren Eindruck - auch wenn auf beiden Bildern dasselbe Tier zu sehen war. Selbst die traurig guckenden Schweine im Stroh wirkten glücklicher, als die glücklich guckenden auf dem Spaltenboden.

Wie des Zustand eines Schweins wahrgenommen wird, hängt also laut den Forschern vor allem davon ab, in welcher Umgebung es gezeigt wird.