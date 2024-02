Mehr Luft, mehr Platz, mehr Wühlen. Mastschweine sollen ein besseres Leben bekommen.

In Bad Sassendorf in Nordrhein-Westfalen werden heute zwei Musterställe eröffnet, die zeigen sollen, wie das gehen kann. Der Bau hat drei Jahre gedauert, im Mai sollen dort die ersten Ferkel untergebracht werden. Sie bekommen Liegestellen und mitten im Stall einen Wühlgarten mit Hackschnitzeln. Das Dach über dem Garten kann geöffnet werden. Getestet werden zwei Varianten: Ein Stall zeigt, wie man durch den Umbau eines bestehenden Stalls mehr Platz, mehr Tageslicht und eine bessere Belüftung bieten kann. Im Supermarkt wäre das dann Fleisch der Kategorie 3 "Frischluftstall". Der zweite Stall erfüllt die Anforderungen an Kategorie 4, "Auslauf/Weide". Dort werden neue Ideen mit zusätzlichen Freiland-Elementen erprobt.

Der Forschungshof der Landwirtschaftskammer NRW will zum einen das Stallklima untersuchen, also zum Beispiel Luftqualität und Temperatur und wie sich das durch das Öffnen des Daches steuern lässt. Zum anderen wird mit Kameras das Verhalten der Schweine beobachtet, um herauszufinden, ob sie sich tatsächlich wohler fühlen.