"Hey du, anderer Mensch!" "Wer ich?" "Nein, der andere." Weil das ein bisschen zu chaotisch ist, um zu kommunizieren, geben wir Menschen uns Namen. Offenbar machen auch Tiere sowas in der Art.

Das hat eine Forscherin der Uni Northern Colorado jetzt bei Papageien erforscht.

Mit ihrem Team hat sie eine Datenbank zu sprechenden Papageien durchforstet, die mit Menschen leben. Etwa die Hälfte der rund 900 Tiere benutzte tatsächlich Namen. Viele eher als allgemeine Bezeichnung für "Mensch" oder ein Tier. Ein Teil benutzte aber auch Namen für einzelne Individuen, wie wir Menschen das machen.

Die Forscherin sagt, dass es aber noch viele offene Fragen gibt. Zum Beispiel, wann oder warum die Papageien Namen nutzten. Manche Tiere sagten oft auch ihren eigenen Namen, wohl einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen.

