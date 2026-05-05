Der Papst hat jetzt einen eigenen Schmetterling.

Ein internationales Forschungsteam hat eine neue Art nach dem Oberhaupt der katholischen Kirche benannt. Der Papst-Leo-Schmetterling wurde im Osten der griechischen Insel Kreta entdeckt und scheint nur da vorzukommen. Er fällt durch seine purpurfarbenen Vorderflügel auf und durch einen orangefarbenen Fleck in der Mitte.

Über die Lebensweise der Papst-Schmetterlinge wissen die Forschenden noch nicht viel. Für den Studienleiter der Tiroler Landesmuseen in Österreich ist der Name in erster Linie eine Ansage. Er sieht ihn als Appell an den Papst, den Menschen ihre Verantwortung bewusst zu machen: die Natur zu bewahren.