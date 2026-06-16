Lederschildkröten sind die größten lebenden Schildkröten auf unserem Planeten - bis zu zweieinhalb Meter lang und über 700 Kilo schwer.

Sie leben in den tropischen und subtropischen Meeren - und sind zum Teil vom Aussterben bedroht. Genau das will eine neue gegründete Allianz verhindern. Forschende und Naturschützende aus 25 Ländern haben sich in der Wilkes Atlantic Leatherback Turtle Alliance zusammengetan. Geführt wird das Ganze von Forschenden in Großbritannien.

Die Allianz will zunächst Daten erheben, um klare Aussagen über die verbleibenden Lederschildkröten-Populationen treffen. Denn teilweise fehlen belastbare Daten seit mehr als 10 Jahren. Außerdem wollen sie die Bedrohungssituation neu bewerten - etwa durch Beifang in der Fischerei. Und am Ende sollen Handlungsprioritäten für den Schutz der Schildkröten stehen - damit die nach Millionen Jahren nicht einfach für immer verschwinden.

