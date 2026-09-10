Nur noch drei Länder weltweit - Island, Norwegen und Japen - erlauben das Fangen und Töten von Walen.

Jetzt plant Island, den kommerziellen Walfang zu beenden. Die Regierung will Anfang nächsten Jahres einen Gesetzentwurf für ein Verbot einbringen. Über Jahrhunderte war der Walfang in Island ein wichtiger Wirtschaftszweig. Mittlerweile gibt es nur noch ein Walfangunternehmen dort. Tierschützerinnen und Tierschützer fordern seit Jahren ein Fangverbot. Sie sagen, dass in der laufenden Jagdsaison rund um Island bisher 80 Finnwale getötet wurden.

Eigentlich gibt es seit 1986 ein internationales Moratorium, das die Jagd auf Wale verbietet. Norwegen, Island und Japan halten sich aber nicht daran. Offiziell ausgenommen vom Moratorium sind indigene ​Völker in bestimmten Regionen, zum Beispiel in Grönland und Alaska. Denn sie ernähren sich vom Walfang und er spielt für sie auch kulturell eine wichtige Rolle.