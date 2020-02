Bei einem der größten Taubenrennen der Welt, dem "Million Dollar Pigeon Race" in Südafrika, müssen sie knapp 600 Kilometer weit fliegen. Tierschützerinnen und Tierschützer haben jetzt kritisiert, dass von gut 1.500 Renntauben nur 675 ins Ziel kamen. Nimmt man das mehrmonatige Training dazu, verschwanden sogar rund 80 Prozent aller gemeldeten Tauben.

Der südafrikanische Tierschutzverband NSPCA befürchtet, dass das für viele Tiere das Todesurteil ist. Die Tauben seien komplett vom Menschen abhängig und könnten sich in der Freiheit kaum gegen Raubtiere verteidigen. Die Organisatoren des Rennens gehen allerdings davon aus, dass die meisten Tauben gestohlen wurden, um sie zu verkaufen. Die Taubenzucht ist auch in anderen Ländern beliebt, vor allem in Mittel- und Osteuropa und in China.