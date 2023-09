Sie werden in Baby-Kleidung gesteckt, an der Leine Gassi geführt und müssen Kunststücke machen - Videos mit Makaken sind auf Social Media sehr beliebt.

Die Social Media Animal Cruelty Coalition, ein Zusammenschluss mehrerer Tierschutzorganisationen, hat jetzt ermittelt, welche Konsequenzen das für die Affen hat. Mehr als 1200 Fotos und Videos von unterschiedlichen Plattformen haben sie gesammelt. Sie stellten fest, dass der Missbrauch der Tiere über ein weites Spektrum geht: von nicht artgerechter Haltung, indem Makaken in Kleidung gesteckt oder wie Kinder gebadet werden, bis hin zu sexuellem Missbrauch und Quälerei der Tiere. Jedes Video, so die Tierschützenden, fiel im Schnitt in mindestens zwei Missbrauchs-Kategorien.

Die Tierschützenden weisen darauf hin, dass sich immer mehr Menschen Makaken als Haustiere zulegen, auch weil es so viele Videos und Fotos im Netz gibt. Und die sind beliebt: Die mehr als 1.200 Fotos und Videos wurden insgesamt mehr als 12 Milliarden mal angeklickt.