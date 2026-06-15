Viele Vogelarten finden immer weniger natürliche Nahrung, deshalb kann es ihnen im Winter helfen, wenn man im Garten oder auf dem Balkon Futter hinstellt.

Aber im Sommer sollte man damit wieder aufhören, empfiehlt der Nabu Hamburg. Der Grund: Durch die Sommerfütterung können sich Krankheiten ausbreiten.

Krankheiten an Futterstellen

Ein Nabu-Vogelexperte hat dem Evangelischen Pressedienst gesagt, dass in den letzten Jahren immer mehr Vogelkrankheiten an Futterstellen festgestellt wurden. Zum Beispiel Trichomoniasis-Parasiten, die für ein Grünfinken-Sterben sorgen oder ein Bakterium, das Blaumeisen gefährlich wird.

An Futterstellen kommen viele Vögel zusammen, und wenn darunter ein infiziertes Tier ist, können sich Erreger im Sommer schnell ausbreiten. Außerdem kann falsches Futter für Unfruchtbarkeit sorgen oder den Vogelküken schaden.

Besser Wasser und passende Gärten

Wer den Tieren auch im Sommer was Gutes tun will, sollte ihnen besser Wasser hinstellen.

Und naturnahe Gärten anlegen, in denen die Vögel genug Insekten finden.