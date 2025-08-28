Walhaie sind die größten Fische im Meer: Sie werden bis zu 20 Meter lang und lieben es warm.

Sie leben in tropischen und subtropischen Gewässern, zum Beispiel in Indonesien. Dort hat ein internationales Team mehr als ein Jahrzehnt lang Daten über fast 300 Exemplare gesammelt, um sie besser kennenlernen und die gefährdete Art schützen zu können.

Laut ihrem Paper in dem Magazin Frontiers in Marine Science hatten drei von vier Tieren Verletzungen. Manchmal durch andere Fressfeinde, meistens aber durch Folgen menschlichen Handelns: Zum Beispiel weil die Walhaie mit Touri-Booten kollidiert sind, mit Schiffen oder mit traditionellen Fischfangplattformen in der Region.

Laut Studie gibt es relativ einfache Maßnahmen, um das Überleben von Walhaien zu sichern: Zum Beispiel scharfe Kanten an den Fangplattformen abrunden, den Wal-Tourismus und damit Boote vor Ort begrenzen, insbesondere in der Region Bird’s Head Seascape - sie gilt als Kinderstube für junge Walhaie.