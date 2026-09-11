Vorm Handeln erstmal nachdenken - das können offenbar nicht nur wir Menschen sondern auch Elefanten.

Zu diesem Schluss kommen Forschende aus Thailand und den USA. Im Experiment mit 16 Elenfanten platzierten sie ein Stück Apfel in einer transparenten Box, die nur unten offen war, aber vorne kleine Löcher hatten, um den Geruch durchzulassen. Trotzdem versuchten die Elefanten nicht, dort zuzugreifen, sondern sie griffen zielgerichtet nach unten. Wenn die Box danach gedreht wurde, brauchten vor allem ältere Elefanten länger, um die Öffnung zu finden.

Die Forschenden schreiben Fachmagazin Plos One: Offenbar sind Elefanten dazu fähig, spontane Impulse zu unterdrücken und auch von vorher erlerntem Verhalten abzuweichen. Vielleicht lässt ihre Kognition nur im Alter aber etwas nach.

Die Forschenden hatten sich gefragt, ob Elefanten spontane Impulse kontrollieren können, weil sie genau wie wir Menschen große Gehirne haben und sich flexibel verhalten.