Kurios, aber wahr: Viele Hunde sehen fern!

Im Schnitt tun sie das etwa eine Viertelstunde täglich. Wie sie darauf reagieren, hängt dabei stark von der Hunde-Persönlichkeit ab. Forschende in den USA haben dazu eine Studie in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht. Sie haben 650 Hundebesitzer befragt - zum Verhalten der Tiere vor dem Fernseher. Am Ende flossen Daten von gut 450 Hunden in die Studie.

Es zeigte sich, dass die Hunde am stärksten reagieren, wenn andere Hunde oder andere Tiere auf dem Bildschirm zu sehen sind. Leicht reizbare Hunde fixierten konzentriert bewegliche Objekte. Ängstliche Hunde dagegen reagierten bei lauten Geräuschen. Die Forschenden sagen, ihre Erkenntnisse können für Trainingsprogramme hilfreich sein oder auch im Alltag. Und sie sagen: Ein passendes Fernsehprogramm für Hunde könnte deren Leben durchaus bereichern.