Ein universeller Impfstoff, der gegen alle möglichen Krankheiten hilft, von so etwas träumen Forschende seit Langem.

Ein Team unter anderem der Stanford-Uni ist ganz so weit zwar nicht gekommen, aber es hat einen großen Schritt hin zu so einer Impfung gemacht. In einer neuen Studie im Fachmagazin Science beschreibt es Tests an Mäusen mit einem Impfstoff, der vor verschiedenen Atemwegsviren schützt, und auch noch vor Bakterien und vor Allergenen. Das Mittel wurde den Mäusen über die Nase gegeben, also wie ein Nasenspray. Es soll dann mehrere Monate lang vor Krankheitserregern in der Lunge geschützt haben.

Bisherige Impfstoffe bereiten das Immunsystem auf bestimmte Bestandteile von Erregern vor, deshalb schützen sie meistens nur gegen ganz bestimmte Krankheiten. Der neue Impfstoff dagegen ahmt Signale nach, mit denen Immunzellen bei einer Infektion kommunizieren. Deshalb hilft er gegen mehrere Krankheiten.