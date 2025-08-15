Dass manche Fische, Frösche oder Eidechsen ihr Geschlecht wechseln können, ist schon bekannt. Vielleicht ist es aber auch bei Vögeln gar nicht so selten.

Das schließt ein australisches Forschungsteam aus den Untersuchungen zu seiner Studie in den Biology Letters. Die Forschenden haben 500 Vögel von fünf typischen australischen Arten untersucht, z.B. dem Kookaburra oder dem Regenbogenlori. Bei allen fanden sie ein paar Prozent, die offensichtlich ihr Geschlecht gewechselt hatten - denn die Gene passten nicht zu den Geschlechtsorganen. Die Vögel waren vor der Untersuchung alle aus anderen Gründen gestorben.

Wie genau und warum der Geschlechtswechsel passiert, ist unklar. Die Forschenden meinen aber: Man sollte im Hinterkopf behalten, dass es das gibt - etwa bei Vogel-Zählungen für den Artenschutz. Da ist es oft wichtig zu wissen, wie viele Männchen und Weibchen es von einer Art gibt.