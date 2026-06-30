Können Tiere einfühlsam sein?

Dieser Frage ist ein internationales Forschungsteam nachgegangen - mit dabei Leute aus verschiedenen Disziplinen: wie Philosophie, Tiermedizin und Kognitionswissenschaft. Das Team hat erstmal definiert, was Empathie ist und wie sie sich zeigt. Dann hat es Studien zu verschiedenen Tierarten ausgewertet. Ein Ergebnis: Ja, auch Tiere haben bestimmte Formen von Empathie - unter anderem Hunde, Menschenaffen, aber auch Ratten.

Experimente zeigten etwa: Wenn Ratten Futter angeboten bekommen, befreien sie zuerst befreundete Artgenossen aus einem Käfig, um das Futter zu teilen, statt es alleine zu fressen. Die Forschenden schreiben in ihrer Studie: Das ist kein zufälliges Instinktverhalten. Ratten nehmen Emotionen und Situationen anderer wahr - und sie richten ihr Verhalten danach aus. Empathie bei Tieren hat laut den Forschenden aber nicht die gleiche Ausprägung wie bei Menschen.



