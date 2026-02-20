Jugendliche verändern ihren Klamotten-Stil und wollen nicht mehr so aussehen wie Kinder.

Bei Clownfischen ist das offenbar ähnlich - auch die verändern beim Erwachsenwerden ihr Aussehen. Wenn sie jung sind, haben sie einen zusätzlichen weißen Streifen. So sind sie als Kind erkennbar und werden von erwachsenen Clownfischen nicht als Bedrohung gesehen. Wenn sie älter werden, verlieren sie diesen Streifen.

Forschende haben festgestellt: Das passiert schneller, wenn erwachsene Clownfische in der Nähe sind. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Plos Biology: Der zusätzliche Streifen hilft den jungen Fischen wohl erst Mal, sich quasi als harmlos in einer Fisch-Gruppe einzufügen. Aber damit sie dann nicht mehr aus der Gruppe rausgeschmissen werden können, ist es hilfreicher, bald ein bisschen bedrohlicher und erwachsener zu wirken.

